اعتقال 14 شخصا بينهم «جنرال» على خلفية الهجوم بطائرة دون طيار على رئيس فنزويلا

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أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب اليوم الثلاثاء اعتقال 14 شخصا، بينهم جنرال بالحرس الوطني، على خلفية الهجوم المزعوم بطائرة بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال صعب إن الجنرال أليخاندرو بيريز مثل أمام قاض بالفعل.

ويوجد في صفوف المعتقلين الآخرين، عضو البرلمان المعارض خوان ريكويسينز، المتهم بالخيانة ومحاولة اغتيال.

وطلبت فنزويلا أيضا من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض على زعيم المعارضة خوليو بورخيس الذي تتهمه بتدبير الهجوم ويعيش في كولومبيا.

وتسعى الحكومة الفنزويلية أيضا إلى تسلم المواطن عثمان دلجادو تابوسكي من الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بتمويل الهجوم ضد الرئيس مادورو.

ويشير المدعي العام الفنزويلي إلى الاشتباه في تورط 34 شخصا في الهجوم.