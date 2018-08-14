فيينا تنتزع لقب «أفضل مدينة ملائمة للعيش في العالم» من ملبورن

انتزعت العاصمة النمساوية فيينا لقب "أفضل مدينة ملائمة للعيش في العالم" من مدينة ملبورن الأسترالية، التي احتفظت باللقب لمدة سبع سنوات متتالية.



وفازت فيينا بذلك اللقب بناء على تقرير أجرته وحدة الاستخبارات بمجلة إيكونوميست ضمن تصنيف 140 مدينة عالمية وفقا للاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.



وضمت قائمة 10 أفضل مدن ملائمة للعيش في العالم أيضا: في أستراليا (سيدني في المرتبة الخامسة وأديلايد في العاشرة) واليابان (أوساكا في المرتبة الثالثة وطوكيو في السادسة)، وكندا (كالجاري في الرابعة، فانكوفر في السادسة وتورنتو في السابعة) والدنمارك (كوبنهاجن في المرتبة التاسعة).



وبلغ الفارق بين فيينا وملبورن 0.7 نقطة مئوية فقط، مع تحسن الاستقرار في الأولى بشكل يكفي لحصولها على ذلك اللقب، وفقا للتقرير.



وأشار التقرير بشكل خاص إلى وسائل النقل العام المحسنة في أوساكا، فضلاً عن الانخفاض المتواصل في معدلات الجريمة، مما أدى إلى ارتفاع التصنيفات في البنية التحتية والاستقرار، لتأتي بعد ملبورن بفارق بلغ 0.7 نقطة مئوية أيضا.



وخرجت أربع مدن (هامبورج الألمانية وهلسنكي الفنلندية وبيرث الأسترالية وأوكلاند النيوزيلندية) من قائمة أفضل 10 مدن، ولا يرجع ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة بتلك المدن، ولكن بسبب تحسن المستويات في المدن المنافسة.



وساعد الاستقرار النسبي المطول في جميع أنحاء أوروبا الغربية العديد من المدن على تسجل درجات محسنة في مقاومة التهديدات الإرهابية مقارنة بالسنوات السابقة، باستثناء العاصمة البولندية وارسو.



وفي المقابل، كانت المدن الأقل قابلية للعيش في العالم هي دمشق (سوريا)، ودكا (بنجلاديش)، ولاجوس (نيجيريا)، وكراتشي (باكستان) وبورت موريسبي (بابوا غينيا الجديدة)، حيث تسببت الصراعات فيها على حصولها على تقديرات أقل.