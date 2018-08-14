روبي كين : سعيد بزيارة مصر 

أعرب الإيرلندي روبي كين نجم توتنهام الإنجليزي السابق، عن سعادته الكبيرة بزيارته لمصر، والتي تعد هي الزيارة الأولي للاعب العالمي.

وأوضح كين خلال تحليله لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش، تطلعه لرؤية الأثار وحضارة مصر العريقة.

وفي سياق متصل، أشاد أحمد حسام "ميدو" المحلل بقناة "بيراميدز" بزيارة كين لمصر مؤكدًا أن قدوم نجوم عالميين أمثال البرازيلي رونالدينيو وروبي كين سيلفت الأنظار إلى الدوري المصري وسيسهم في تنشيط السياحة.

وكان روبي كين تزامل مع ميدو في نادي توتنهام الإنجليزي في الفترة من 2005 إلى 2007، قبل أن يغادر ميدو صوب ميدلسبره.

يذكر أن كين لعب لعدة أندية إنجليزية وأوروبية أبرزهم توتنهام وليفربول الإنجليزيين وسيلتك الاسكتلندي وإنتر ميلان الإيطالي.

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