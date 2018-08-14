متحدث «الرئاسة» يكشف تفاصيل قمة «السيسي» والملك سلمان في نيوم

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المللكة العربية السعودية، ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال «راضي»، عبر موقع «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس «السيسي»، التقي اليوم الثلاثاء، بأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في مدينة نيوم شمالي المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة العاهل السعودي، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأوضح أن اللقاء شهد تشاورًا وتبادلًا لوجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى إقامة الملك سلمان، مأدبة غذاء علي شرف الرئيس بمناسبة الزيارة.