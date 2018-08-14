مصدر عسكري يمني: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في الحديدة

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات المسلحين من الحوثيين بمعارك في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المصدر العسكري في لواء العمالقة "قوات جنوبية يمنية"، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن: "معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي شرق وجنوب مديرية الدريهمي"، مؤكدا تقدم قواته باتجاه مركز المديرية.

وأوضح المصدر، أن مقاتلات التحالف تساند قوات الجيش في المعارك، حيث شنت غارات جوية متفرقة على مواقع المليشيا المحاصرة داخل المديرية، مؤكدا استمرار قوات الجيش في استكمال تحرير ما تبقى من الدريهمي.

وذكر أن المعارك والقصف أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف "المليشيات، فضلا عن أسر المئات منهم واغتنام الأسلحة والآليات العسكرية".

في السياق نفسه، أكد سكان محليون، أن هناك مئات الأسر العالقة بداخل مديرية الدريهمي التي تشهد معارك عنيفة وقصف متبادل بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين منذ 5 أيام، فضلا عن الغارات الجوية العنيفة لمقاتلات التحالف.

وقال السكان: "تواجه مئات الأسر مأساة حقيقية بداخل المديرية، جراء سقوط القذائف والقصف الجوي العنيف، ولم تتمكن تلك الأسر من مغادرة منازلها نتيجة استمرار الاشتباكات وانتشار القناصة على أسطح البنايات، من يغادر منزله يصبح عرضة للقنص".

وذكروا أن: "هناك العديد من القتلى في صفوف المدنيين، وجرحى نزفوا حتى الموت لعدم التمكن من نقلهم إلى المستشفيات، كما أن هناك عشرات الجثث المتناثرة والمتعفنة في المديرية لم يتمكن أحد من رفعها".

وتحاول قوات الجيش الحكومي التقدم إلى مركز المديرية وتحريرها من قبضة الحوثيين، ضمن عملية "النصر الذهبي" العسكرية التي أطلقتها منذ أكثر من شهرين، بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي؛ بهدف تحرير ميناء ومدينة الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء محافظة الحديدة منذ نحو 4 أعوام، بعد اقتحامهم العاصمة صنعاء والسيطرة عليها بقوة السلاح.