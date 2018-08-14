وزير العدل ينتدب ويجدد لـ131 مستشارا وعضوا بالتفتيش القضائي للنيابة الإدارية

وافق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على انتداب وتجديد ندب 131 مستشارًا وعضوًا من مختلف الدرجات بالنيابة الإدارية، للعمل بإدارة التفتيش القضائي للنيابة الإدارية للعام القضائي الجديد، بالقرار رقم 6572 لسنة 2018.

وقرر وزير العدل تجديد ندب المستشار سمير كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المجلس الأعلى، مديرًا للتفتيش، والمستشارين محمد عبد الكريم وعبد الحليم محمود، نائبي رئيس الهيئة وكيلين للتفتيش، وعضوية كل من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارين شحاتة عبد المولى وعادل شاهين وعادل جودة ومحمد الغمراوي ومحمد السملاوي وإبراهيم عيسى ومحمد السرجاني وغريب محمود وخيري محمد وطارق عباس ومحمد حلمي وصلاح إبراهيم وحسن الغزاوي وعماد عبد الخالق ومحمد حامد وخالد أحمد ومحمود عوض ومدحت محمد ومجدي حيدر وسامح زكي وحسام مصطفى ومحمد الشناوي ومحمد عبد الهادي ونجوى المنوفي وسمير عبد الله ورافع طاهر ومحمد أحمد وتامر صلاح وأشرف أبو السادات ومحمود علي ورانيا محمد الحسيني وهاني عامر وحسين صفوت ومحمد السيد وعادل الطيب.

كما شمل القرار الوكلاء العامين الأول المستشارين عبير صبرة وإيهاب إبراهيم وطارق فوزي وكمال الشحات ورشدي محمد وخالد حسن ومصطفى لطفي ومساعد عبد العاطي وإبراهيم مصطفى ومحمد كامل وأحمد محمد وأشرف صلاح وهشام سليمان ورشا منير وهبة الله زكريا وأحمد عبد الستار وهشام عبد العزيز ومريم عارف وأيمن فؤاد وأحمد محمد وأحمد عبد الغني ونهى أسامة وأشرف عبد الماجد وهشام مصطفى وحسام إبراهيم وشاكر أديب ووسام الشريطي وعمرو السعيد.

والوكلاء العامين المستشارين محمد صلاح ودعاء الداخلي وأحمد علي وأحمد عبد الرحيم وهمام محمود وجوزيف هاني ومحمد عبد المعطي ومارك مكرم وأحمد سلامة ووئام جمعة ومحمد سمير وطاهر عبد المقصود ونادية سيد وضياء مصطفى وأحمد عمار وأسامة سعيد وتامر مظهر ومحمد أحمد وأحمد يوسف ومحمود أسامة وأكمل الحطاب ومحمود سعد وأشرف العوام وكريم محمد.

ورؤساء النيابة من الفئة (أ) محمد عبد العزيز وأحمد عادل وعبد الله عبد الرحمن وأحمد محمد ومحمد عبد المقصود ووائل عويضة وطارق علي وأحمد صديق وعمر إبراهيم وضاحي أبو الفتوح وسهام فتحي وأحمد الطاهر ومصطفى فؤاد ومحمد سعد ومحمد محمود ومحمد علي وأحمد محمد ومحمد نجيب وأحمد مصطفى ورمزي مطاوع وطارق عبد الرحمن وفرج بساط وعصام كمال.

وتضمن القرار ندب نواب رئيس الهيئة المستشارين محمد مراد وعبد المجيد أحمد وعبد الغني الشاذلي ورءوف عياد وسمير عبد الكريم وعبد الناصر علي ومحسن أحمد، والوكلاء العامين الأول المستشارين عبد الحليم حسن وهاني عبد الحميد ونجم الدين حسين ومحمد عباس وعبد الحميد حسن وغانم عزت ومحمد عمر، والوكيل العام المستشار عبد الجليل محمد، ورؤساء النيابة من الفئة (أ) محمود محمد وعلي عبد العال ومحمود صلاح.