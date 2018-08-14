رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري»: الجيش اليمني سيحتفل بنصره على الحوثيين قريبا

قال صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية، بمقر المجلس اليوم تطرق لآخر التطورات بالقضية اليمنية وحربهم ضد الحوثيين.

وذكر "أبو هميلة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "عبد ربه" أكد أن الجيش اليمني اقترب من تطهير بلده من الحوثيين تماما وقريبا سيحتفلون بالنصر الكبير، مضيفا أن الرئيس اليمني أكد أيضا على الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ضد المليشيات المسلحة.

وأضاف أن "عبد العال" أكد خلال اللقاء أن الدم المصري مُختلط بالدم اليمني منذ الحروب المشتركة في الستينات، وأن اليمن امتداد لمصر لحماية أمنها في البحر الأحمر، مؤكدا أن قضية اليمن تمس بشكل مباشر مصر وباقي الدول العربية وبالتالي فالبرلمان المصري حريص على دعم الشرعية اليمنية بكل قوة في حربها ضد الحوثيين.