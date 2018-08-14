أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، محاولة اغتيال محافظ المحافظة، بمدينة إنماء في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقال عبدالقوي المخلافي، وكيل أول في المجلس المحلي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، «نعبر عن استنكارنا الشديد لمثل هذه الأفعال التي تقوم بها تلك الأيادي الآثمة والتي تسعى إلى القيام بمثل هذه الأعمال غير المسؤولة في محاولة منها لإرباك الوضع والاصطياد بالماء العكر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المحافظة».

وطالب المخلافي، وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة وإلقاء القبض على الجناة.

وفي وقت سابق اليوم، حاول مسلحون مجهولون، اغتيال أمين محمود، محافظ محافظة تعز، بمدينة إنماء بمحافظة عدن بعبوة ناسفه، وذلك عند خروجه من لقاء مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة والتي أسفرت عن إصابة عدد من مرافقيه.