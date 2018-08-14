مضوي يطالب اتحاد الكرة بجدول «عادل» للإسماعيلي

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طالب الجزائري خير الدين بن مضوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اتحاد الكرة بوضع جدول مباريات عادل للدراويش، مشيرًا إلي ضرورة مراعاة الحالة البدنية للفرق التي تشارك في أكثر من بطولة.

وتابع مضوي تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي "للدراويش" :" نستحق الحصول على فترات راحة أطول لضيق الوقت بين مباريات الدورى وكأس العرب، وحتى يستطيع لاعبونا مواصلة المنافسة علي مدار الموسم".

ومن جانب أخر تحدث المدرب الجزائري عن الدعم الجماهيري الذي حظى به خلال لقاء الإسماعيلي أمام الكويت الكويتي بكأس العرب للأندية الأبطال، وقال :"الحضور الجماهيري كان له مفعول السحر".

وأتم:"التشجيع ساهم في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال لقاء الكويت بالبطولة العربية، وأتمنى تواجدهم بصفة دائمة بالمدرجات".

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت مؤخرًا تأجيل مباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري لتقام يوم الجمعة المقبل بدلًا من الخميس، وذلك بناء على طلب إدارة الدراويش.