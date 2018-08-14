قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المحافظة غدًا الأربعاء، ستكون الثانية خلال عام واحد، موضحًا أن زيارة «السيسي»، لبني سويف ومحافظتي أسيوط وسوهاج قبل أيام، يؤكد على مدى اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.

وأشار «حبيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح الأربعاء، عددًا من المشروعات من بينها مجمع الأسمنت، الذي يعد بمثابة 3 مصانع متداخلة، ويحتوي على 6 خطوط إنتاج وينتج نحو 13 مليون طن سنويًا، منوهًا بوجود 4 مصانع أخرى لإنتاج الأسمنت على أرض المحافظة، ما يعني تحولها إلى مركز لإنتاج الأسمنت بالدولة بإنتاجها نحو 25% من إنتاج مصر.

وأوضح، أن من بين المشروعات التي سيتم افتتاحها، مجمع الرخام والسراميك، والذي يضم عدة مصانع تنتج إجمالًا 2 مليون متر مسطح من الرخام، لافتًا إلى بدء المجمع في تصدير الشحنات لدول عربية، فضلًا عن توفيره آلاف فرص العمل والتي تصل ما بين 2500 إلى 3 آلاف عامل.

وأضاف محافظ بني سويف، إلى تشييد المصانع في الصحراء على الطريق الشرقي الإقليمي الجديد لبني سويف، لافتًا أنه تم تشييد وحدات سكنية للعاملين وتوفير الخدمات لهذه المنطقة لإعمار هذه المنطقة.