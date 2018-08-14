بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنيابة الإدارية

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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى «كلية القانون» ويمثلها د. إسماعيل عبدالغفار، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية، وتمثلها المستشارة أماني الرافعي، وذلك بمقر الهيئة.

ووقع بروتوكول التعاون بحضور كوكبة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية، الأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط، عميد كلية القانون بالأكاديمية، والإستاذة الدكتورة إيناس جابر، استاذ القانون الدولى المتفرغ بالكلية، حيث يشمل البروتوكول العديد من أوجه التعاون بين الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون العلمى والقانونى والثقافى بمجالات الاهتمامات المشتركة بين ‏الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية.

كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعي إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما فى ‏تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج فى حينها.

كما يتعاون الطرفان فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل، للإسهام فى تنمية الثقافة ‏القانونية، التزاما بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية السارية.

فى الوقت نفسه، ينص بروتوكول التعاون على إنتاج وتطوير المحتوى العلمي والثقافي والفكري فى الأنشطة ذات الاهتمام ‏المشترك، ويتبادل الطرفان فيما بينهما الوثائق، محل الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الدراسات ‏والبحوث والدوريات.