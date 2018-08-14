الشركات التركية الكبرى توقف إعلاناتها على مواقع الإنترنت الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية التركية، وشركة الاتصالات التركية الكبرى، "تورك تيليكوم"، ستوقف إعلاناتها على مواقع الإنترنت الأمريكية الكبرى.

وقال مسؤولون في الخطوط الجوية التركية و"تورك تيليكوم" عبر موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر"، إن الشركتين اشتركتا في الدعوة إلى وقف نشر الإعلانات على المواقع الأمريكية، حيث أشارت وكالة الأناضول إلى أن المقاطعة ستشمل مواقع جوجل وفيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستجرام.

وقال مسؤول في الخطوط الجوية التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المقاطعة لن تؤثر على الإعلانات الحالية على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية.

يذكر أن الخطوط الجوية التركية تبث حاليًا إعلان فيديو عن السلامة الجوية باستخدام شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "ذا ليجو" من إنتاج وارنر برازرز الأمريكية، كما يتم بث الفيديو على حساب الشركة على موقع إنستجرام.