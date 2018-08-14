شهدت المنتجعات والفنادق السياحية بمحافظة جنوب سيناء «انتعاشة سياحية»، تزامنا مع اقتراب احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتصدرت «شرم الشيخ» المدن السياحية في نسبة الإشغالات الفندقية، حيث شهدت المدينة توافد السائحين العرب والأجانب والمصريين؛ لقضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بالمقومات السياحية بها.

وأكد مصدر مسئول بالسياحة، أن المدينة تشهد إقبالا غير مسبق من السائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيرا إلى أن السياحة العربية والمصرية تتصدر المشهد السياحي ليس بشرم الشيخ فقط ولكن في جميع المدن السياحية، لافتا إلى أن نسبة الإشغال الفندقي بمدينة شرم الشيخ بلغت، اليوم، 81%.

وتوقع المصدر تزايد أعداد الوافدين للمدينة خلال الفترة القامة وخاصة خلال عيد الأضحى، حيث إن الحجوزات بالفنادق والمنتجعات السياحية في تزايد مستمر.

وأوضح أن المدينة تشهد توافد السائحين من الدول الغربية، مثل: (أوكرانيا - إيطاليا - ألمانيا - أوزبكستان - إنجلترا - أرمينيا - بلجيكا)، ومن الدول العربية، مثل: (السعودية - تونس - لبنان - الجزائر - سوريا - الأردن - عمان - اليمن).

كما شهدت مدينة «دهب» توافد السائحين من مختلف الجنسيات، حيث بلغت نسبة الإشغالات الفندقية بها إلى 73%، بخلاف السائحين الذين يفضلون الإقامة في المخيمات.

حيث أكد المهندس علي حماده رئيس مدينة دهب، أن المدينة استقبلت، اليوم، 5231 سائحا من مختلف الجنسيات، منها: (المصريين، والروس، والألمان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وعرب إسرائيل) بخلاف الدول العربية.

كما بلغت نسبة الإشغالات السياحية بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة طابا 67%، حيث أكد مصدر بالسياحة أن المدينة شهدت توافد أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات منهم الروس والإسرائلين وعرب 48 والإنجليز والأردنين واللبنانيين، مضيفا أن مدينة سانت كاترين استقبلت، اليوم، 347 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والآسيوية لزيارة دير سانت كاترين والأماكن السياحية الدينية بالمدينة.