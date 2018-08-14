رئيس أورجواي السابق يستقيل من مجلس الشيوخ لشعوره بالإرهاق

أعلن الرئيس السابق لأوروجواي، خوسيه بيبي موخيكا، رمز اليسار بأمريكا اللاتينية، اليوم الثلاثاء، أنه تخلى عن مقعده في مجلس الشيوخ ليتقاعد، رغم أنه ينوي الإبقاء على نشاطه في مضمار السياسة.

وفي رسالة إلى قرينته، رئيسة مجلس الشيوخ لوسيا توبولانسكي، قال «موخيكا» صاحب الـ 83 عامًا، إنه استقال «لدوافع شخصية ولشعوره بالإرهاق من الرحلة الطويلة»، في إشارة إلى مسيرته السياسية.

وأضاف «موخيكا»، في الرسالة التي نشرها حزب حركة المشاركة الشعبية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ومع ذلك، وفي حين أن ذهني لا يزال يعمل، لا يمكنني التخلي عن التضامن وصراع الأفكار».

وتولى زعيم حرب العصابات اليساري السابق مقاليد الرئاسة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2015.

وأصبح «موخيكا» يعرف باسم "أفقر رئيس دولة في العالم" حيث كان يتبرع بكامل راتبه للجمعيات الخيرية ويعيش في مزرعته المتداعية العتيقة ويقود سيارة قديمة ويقوم بالتقاط الأشخاص الذين يرغبون فى توصيلات مجانية على الطريق.

ولا يزال موخيكا يحظى بشعبية كبيرة بين اليساريين في أمريكا اللاتينية، حيث يتم تداول أخبار مقابلاته الشخصية ونصوص خطبه على وسائل التواصل الاجتماعي.