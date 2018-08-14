كشف الفنان محمد جمعة، عن أكثر الأدوار التي أرهقته في العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي، متابعًا أن دوره في مسلسل «ضد مجهول» كان يحتاج إلى تركيز كبير.



وقال «جمعة» في مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، إنه انتهى من تصوير المسلسل يوم 26 من رمضان، متابعًا: «بالرغم من كل التعب بس كنت مستمتع بشغلي، لما تكون بتحب حاجة بتكون مبسوط وأنت بتعملها، حتى لو بتتعب فيها».



وأعرب عن سعادته لنجاح أعماله الفنية في الموسم الرمضاني الماضي، ومنها مسلسل «الوصية» والذي أدى فيه دور «عم ضياء» من خلال انتشار العبارة الشهيرة «كله رايح» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمسلسل «أبو عمر المصري» و«ضد مجهول».



وتدور أحداث مسلسل «ضد مجهول» في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى ندى وصفي متزوجة ولديها ابنة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندى بالبحث عن القاتل.



والمسلسل من إﺧراج طارق رفعت، وﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة، وبطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وحنان مطاوع، ودياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد.



