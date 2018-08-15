حبس قيادي سابق في «استخبارات كولومبيا» 30 عاما لتورطه في مقتل صحفي

قضت محكمة كولومبية، اليوم الثلاثاء، بالسجن على مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق بالسجن لمدة 30 عامًا لتورطه في اغتيال الكاتب الصحفي الساخر الشهير جايمي جارزون الذي قتل بالرصاص في سيارته في بوجوتا قبل 19 عاما.

وذكرت صحيفة "ايل تيمبو" اليومية ووسائل إعلام أخرى فى كولومبيا نقلا عن المحكمة، أن خوسيه ميجيل نارفيز مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق طلب من كارلوس كاستانو زعيم إحدى الجماعات شبه العسكرية إرسال قتلة مأجورين ليغتالوا جارزون.

وتضمن الحكم إلزام نارفيز بدفع 390 مليون بيزو (130 ألف دولار) كتعويض لعائلة جارزون.

والشخص الآخر الذي أدين بالقتل فى هذه القضية هو كاستانو الذي حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 38 عاما في عام 2003، بيد أنه لقي حتفه بالرصاص على يد منافس له عام 2004.

وأغلقت حكومة الرئيس السابق، خوان مانويل سانتوس، جهاز الاستخبارات بعد اتهامه بالتنصت على معارضي الحكومة خلال رئاسة ألفارو أوريبي في الفترة من 2002-2010.

وسلم سانتوس الذي خلف أوريبي، السلطة إلى إيفان دوكي في السابع من أغسطس الجاري.

ويعتقد أن «جارزون» أغضب العديد من الشخصيات ذات النفوذ ببرامجه الإذاعية السياسية والتلفزيونية.

وتم انتاج مسلسل تلفزيوني مؤخرًا عن حياة جارزون، والتي انتهت بمقتله في أغسطس 1999، عندما كان عمره 38 عاما.