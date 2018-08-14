وزيرة الثقافة تشيد بأداء نشوى مصطفى في «سيلفي مع الموت»

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مسرحية «سلفي مع الموت»، وذلك خلال العرض الذي أقيم مساء أمس الإثنين، على مسرح ميامي بوسط القاهرة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي والفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي.



وأشادت الوزيرة بالعرض والمجهود الذي قامت به الفنانة نشوى مصطفى بطلة العرض ومؤلفته من أجل خروجه بهذا الشكل لجمهور المسرح المصري.



من جانبها، وجهت الفنانة نشوب مصطفى الشكر لفريق العمل وللفنان أحمد السيد لدعمه المستمر.



وقال المخرج محمد علام إن العرض يتناول رحلة مهمة في حياة الإنسان وهي رحلة مع الموت وعلينا جميعا أن نتزود من أجل هذه الرحلة.



فيما قال الفنان أحمد السيد إن عرض «سيلفي مع الموت» منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي وهو يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور والشخصيات العامة والفنانين، كما شارك العرض ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة المونودراما بالإمارات فبراير الماضي ولاقى نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالمهرجان.



«سيلفي مع الموت» مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحي، إيقاع حركي مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.