«نتنياهو» يتبادل الانتقادات مع زعيم حزب العمال البريطاني بشأن «أولمبياد ميونخ»

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين؛ لمشاركته عام 2014 في مراسم تردد أنها لتكريم فلسطينيين متورطين في مذبحة أولمبياد ميونخ عام 1972.

وكتب "نتنياهو" في تغريدة: "قيام جيريمي كوربين بوضع إكليل من الزهور على قبر الإرهابيين الذين ارتكبوا مذبحة ميونخ وتشبيهه إسرائيل بالنازيين يستحق إدانة قاطعة من الجميع، في اليسار واليمين وما بينهما".

ورد "كوربين" على "تويتر" واصفا اتهام "نتنياهو" بـ"الزائف"، مؤكدا أن قتل إسرائيل للفلسطينيين خلال مشاركتهم في احتجاجات على حدود غزة خلال الأشهر القليلة الماضية "هو الذي يستحق الإدانة القاطعة".

ويواجه "كوربين" انتقادات منذ شهور من المعارضين له، وبينهم نواب من داخل حزبه، تتهمه بالفشل في التعامل مع معاداة السامية داخل الحزب.