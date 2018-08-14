قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 30 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إداريًا لجلسة 1 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين لدواعِ أمنية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة.

كما قررت ذات الدائرة، تأجيل محاكمة حسن زكريا، الشاب المنتمي لـ"داعش"، والمتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته، لجلسة 1 سبتمبر لتعذر حضور المتهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهم حسن زكريا معتمد أبو النصر، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الاخوة الأقباط وذبح الطبيب ثروت جورجى داخل عيادته بمنطقة الساحل.

واعترف المتهم في التحقيقات بشروعه في الانضمام لجماعة داعش والتي تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاة والمسيحيين واستبحاة دمائهم واستحلال أموالهم وتنفيذ العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة وذلك لاسقاط النظام القائم بالبلاد.

وذكرت التحقيقات أن قسم شرطة الساحل تلقى بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط حسن زكريا، 30 عامًا (حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية) ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى"سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابة بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، داخل غرفة المداولة.