برلماني روسي: واشنطن تعتبر نفسها فوق القانون الدولي

اعتبر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، اليوم الثلاثاء، أن تجميد الولايات المتحدة للتعاون مع روسيا في إطار اتفاقية (السماء المفتوحة) ينم عن استعداد واشنطن لإغراق العلاقات الدولية بالفوضى، وأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق القانون الدولي.

وقال كليشاس -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- :"إن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الدولية وإلقاء المسئولية عن أفعالها على الجانب الآخر".

وأضاف البرلماني الروسي أن هذا يؤكد الطرح حول سياسة الولايات المتحدة العدوانية وغير القابلة للتنبؤ، قائلًا :"من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملزمة بأي اتفاقيات، سواء كانت تجارية أو أمنية دولية أو الحد من الأسلحة".

وكانت الولايات المتحدة جمدت التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية (السماء المفتوحة) حتى تعود موسكو للامتثال لها، حسبما جاء في نص ميزانية الدفاع الأمريكية التي وقعها الرئيس الأمريكي أمس الاثنين.