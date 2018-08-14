«صحة النواب»: مصر الدولة الوحيدة التي تصرف الدواء دون روشتة

علق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على وفاة طفلة بكفر الدوار إثر حقنها بحقنة خاطئة داخل إحدى الصيدليات، قائلًا إن هناك شقين لهذه القصة، الأول عدم تواجد الصيدلي، وإعطائه عديم الخبرة الحق في صرف الأدوية.



وأضاف وكيل «صحة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الاثنين، أن الشق الثاني هو صرف الدواء دون روشتة، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصرف الدواء دون روشتة.



وتابع أن الصيدلي هو المسؤول عن وفاة طفلة كفر الدوار لأنه ترك العامل يعطي الدواء دون معرفة، مشيرًا إلى إعداده مسودة قانون تجرم وتمنع صرف الأدوية دون روشتات، وتمنع عدم تواجد الصيدلي بصفة مستمرة في الصيدلية.



يأتي ذلك على خلفية، وفاة إحدى الأطفال من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر حقنها بحقنة خاطئة داخل إحدى الصيدليات.



