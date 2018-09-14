محافظة الإسكندرية تزيل ٨ عقارات داهمة بالمكس

قامت محافظة الاسكندرية برئاسة الدكتورعبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بتنفيذ إزالة لـ ٨ عقارات المتبقية على ترعة الخندق ونقل الأسر المتبقية إلى مساكن طلمبات الماكس، وبذلك يتم تسكين ١١٤ أسرة بمساكن طلمبات الماكس.

وأكد "قنصوة" أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة، تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتاً إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هي من المشروعات التي تعكف المحافظة على إنهاءها، وذلك لتوفير حياة أفضل لقاطني المناطق العشوائية وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق.

يذكر أن مشروع "طلمبات الماكس" هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن المشروع ٩ عقارات تحتوى على ٢١٥ وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة ٦٣ مترًا، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٢ مليون جنيه.