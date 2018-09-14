«التعليم العالي»: قرار تغيير شهادة الجامعة العمالية صادر منذ 2015

قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بتحويل شهادة الجامعة العمالية من بكالوريوس إلى دبلوم مهني منتهي، صادر عام 2015 أي مر عليه 3 سنوات وليس مفاجئًا للطلاب كما ذكر، وفق قوله.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن وزارة التعليم العالي أصدرت بيانًا رسميًا بأرقام القرارات الصادرة بشأن الجامعة العمالية وتواريخها، موضحًا أن الجامعة تابعة لوزارة القوى العاملة، بينما دور وزارة التعليم العالي، يتمثل في اعتماد الشهادات الصادرة عنها.



وأشار إلى إقرار طلاب الجامعة العمالية بأن نظام التعليم الحالي لا يرقى لمتسوى منح البكالوريوس، مضيفًا أن الأعلى للجامعات أرسل لجانًا متخصصة من كافة التخصصات التي تدرس في الجامعة العمالية، واكتشفت 3 مشاكل تتصل بالإمكانيات الموارد البشرية والإمكانيات المادية والفنية، ووجدت أن ما يمنح من درجة علمية لا يرقى لدرجة البكالورويس.



وأكد أنه لا يوجد أي تعنت ضد الجامعة العمالية، ولكن المجلس الأعلى للجامعات اشترط استكمال كافة المقومات البشرية والفنية والمادية التي توازي حال الجامعات المصرية سيتم منحهم هذه الدرجة.



