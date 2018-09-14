سفير رواندا بالقاهرة: السيسي يعتز بإفريقيا ويكمل مسيرة عبد الناصر

قال السفير الرواندي بالقاهرة، صالح هابيمانا، إن مصر وروندا تربطهما علاقات قوية ليست سياسية فقط، بل ممتدة منذ بدء الخليقة ووجود الماء، مشيرًا إلى ربط نهر النيل للدولتين.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس: «العلاقات بين مصر ورواندا ليست دبلوماسية أو سياسية، بل ربانية والله جعل من الماء كل حي، والنيل العظيم يبدأ من روندا ويكمل سفره في مصر».



وعن دور مصر في قارة إفريقيا وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلاده مرتين سابقتين في عامي 2016 و2017، قال إن «السيسي»، يعتز بإفريقيا ويحاول استكمال مسيرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لما لديه من قدرات وإدراك خاص، وفق قوله.



ووصف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بوزير إفريقيا، لاهتمامه البالغ بالقارة، مشيرًا إلى اعتزازه وسفراء دول حوض النيل به كثيرًا.



