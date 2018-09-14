علق الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، على الأزمات المتداولة بشأن نقص الفكة، قائلًا إن جزءًا منها يكون مبالغات، وبعض التجار يتعمدون إخفاء الفكة لتسويق البضاعة التي تعاني معدل إقبال ضعيف، لكن في حال التأكد من وجود أزمة حقيقية في مكان ما، يتم زيادة ضخ العملات فيه.

وأشار، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إلى تركيب أول ماكينة للفكة في محطة مترو رمسيس، كتجربة أولى لقياس مدى احتياج المواطنين، للتوسع في نشر هذه الماكينات، متابعًا أنه جاري دراسة وضع ماكينات فكة في القرى بالتنسيق مع مكاتب البريد.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجارب نهائية على صناعة اللوحات المعدنية من الألمونيوم المصري، لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، مستطردًا: «نحاول بقدر الإمكان للوصول إلى أعلى درجات التأمين، ووصلنا إلى نسبة نجاح عالية، فالخامة التي نستخدمها مماثلة للألمونيوم المستورد بنسبة 85%».

وتابع أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي لديها إمكانية لتصنيع اللوحات المعدنية في المنطقة، لذلك تطمح للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية، مضيفًا: «بمجرد الإعلان عن هذه التجربة، تلقينا عروضًا من دول وشركات أجنبية للتعاون معنا، لكننا ما زلنا ندرس الأمر».