مدرب اتحاد جدة يتحدث عن علاقته بفيلانويفا ويطالب الجماهير بالصبر

قرر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الاعتماد على التشيلي كارلوس فيلانويفا في مركز صانع الألعاب، بداية من المواجهة المقبلة للفريق ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويلتقي اتحاد جدة مع القادسية غدا السبت في إطار المرحلة الثانية للمسابقة، حيث يرغب الفريق الملقب بـ(العميد) في مصالحة جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته صفر / 1 أمام الشباب في مستهل مبارياته بالبطولة.

وأوضح دياز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن علاقته بفيلانويفا أكثر من ممتازة، مشيرا إلى أنه اعتمد عليه خلال معسكر الإمارات في مركز صناعة اللعب.

وطالب دياز جماهير الاتحاد بالصبر خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات.

أوضح دياز "إدارة النادي بدأت من الصفر، وعلى الجماهير أن تتحمل قليلا قبل أن نحصد النتائج".

وعن سر استبعاد عساف القرني من قائمة الفريق، قال المدرب الأرجنتيني "الأمر إداري، وليس فنيا، سبب الاستبعاد هو انتهاء عقده مع النادي".

وأكد دياز جاهزية المهاجم الصربي أليكسندر بيزيتش بعد أن استعاد لياقته البدنية بشكل تام.