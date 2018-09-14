واشنطن تتهم موسكو بتحريف تقرير دولي عن العقوبات على كوريا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا بتحريف تقرير صدر عن تحقيق مستقل للأمم المتحدة، وذلك بهدف إخفاء معلومات عن قيام شركات روسية بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



وكان التقرير - وهو مراجعة حول مدى الالتزام بالعقوبات الأممية المفروضة على بيونج يانج وأعدته لجنة مستقلة - قد تم تقديمه إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، يوم الخميس إن نسخة محرفة من التقرير تم تقديمها إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع.



وأضافت هيلي في بيان: "في الأسابيع القلائل الماضية، ضغطت روسيا على اللجنة لتغير تقريرها المستقل، الذي تضمن (معلومات) عن تورط أطراف روسية في انتهاك العقوبات".



وتابعت: "هذه سابقة خطيرة ووصمة عار لهذا العمل المهم للجنة".



وأضافت: "إن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي يظل ملزما لجميع الدول الأعضاء - بما فيها روسيا".



ويجب أن يوافق الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ما جاء في التقرير قبل السماح بصدوره.



واشتكى مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في أغسطس الماضي من تسرب مسودة التقرير إلى الصحافة، واعترض على إصداره، لكنه لم يبين ما هي الأجزاء التي يعترض عليها.