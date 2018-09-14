سيدات الإسكواش يتأهلن إلى نصف نهائي بطولة العالم بالصين

فاز المنتخب الوطني، لسيدات الإسكواش، على نظيره النيوزلاندي اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاث أشواط دون رد، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة العالم للفرق، والمقامة بمدينة "داليان" بالصين، خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

وفازت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، على جويل كينج في أولى مباريات دور ربع النهائي، بنتيجة "11-9، 11-9، 11-7"، في الوقت التي تغلبت فيه رنيم الوليلي، المصنفة الثانية عالميًا، على نظيرتها أماندا لاندرز في المباراة الثانية، بنتيجة " 11-4، 11-3، 11-2".

بينما نجحت نور الطيب، المصنفة الثالثة عالميًا، في تحقيق الفوز على نظيرتها أبيى بالمر، في ختام المواجهات بنتجية "11-2، 11-3، 11-4".

وتأهل المنتخب الوطني لسيدات الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي بطولة العالم للفرق والذي يضم كلا من:"نور الشربيني، نور الطيب، نوران جوهر"، بعد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات بالبطولة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

ويتواجد المنتخب الوطني لسيدات الإسكواش، ضمن فرق المجموعة الأولى إلي جانب كل من: كندا- أستراليا- ألمانيا." طالع التفاصيل"

ويرأس البعثة هاني حمودة عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش ورئيس الاتحاد الإفريقي، وعمرو شبانة مديرًا فنيًا، ودعاء زهران أخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب.