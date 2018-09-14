مدير حملة ترامب السابق يقر بالذنب في اتهامه بالتآمر ضد أمريكا

ذكرت تقارير أمريكية ، اليوم الجمعة ، أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر بالذنب اليوم الجمعة أمام محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إثنين من التهم التي وجهها إليه روبرت مولر المحقق الخاص المكلف من قبل وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت شبكة (صوت أمريكا) الإخبارية أن مانافورت أقر بالذنب في اتهامه بالتآمر على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تهمة التآمر لإعاقة العدالة.

وكان بيتر كار المتحدث باسم مكتب المحقق الخاص قال إن مولر غير عريضة اتهام مانافورت بعدما وافق الأخير على اتفاق إقرار بالذنب مقابل تخفيض العقوبة، وذلك لتجنب محاكمته للمرة الثانية يوم الاثنين القادم.

يذكر أن هيئة محلفين أمريكية كانت أدانت مدير حملة ترامب السابق، الشهر الماضي، بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة كانت موجهة له، تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.

ووجهت لمانافورت في محاكمته الثانية 7 تهم، بينها انتهاكات قوانين جماعات الضغط الأجنبية، والتآمر لغسيل الأموال، والعمل لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا، إلا أن الاتهامات الجديدة لا تتعلق بأي دور لعبه مانافورت خلال قيادته لحملة انتخاب ترامب.