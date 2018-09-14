مؤشر «بلومبرج» لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في منطقة ضبابية

شهد مؤشر "بلومبرج" لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ارتفاعا في شهر آب/أغسطس الماضي، مقابل تراجع في يوليو.

جاء ذلك في وقت أظهر فيه الاقتصاد البريطاني مؤشرات على التعافي، كما أخذت مخاوف سيناريو محتمل لعدم التوصل لاتفاق بين الجانبين بشأن عملية الخروج في التراجع، وسط مؤشرات أخرى على احتمال التوصل لاتفاق في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الجمعة إن المؤشر، الذي يشمل بيانات خاصة بالنمو وسوق العمل والتضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى، ارتفع إلى 5ر34 في أغسطس، مقابل 4ر29 في يوليو، حيث يظل في منطقة "ضبابية" للشهر الثاني على التوالي.

وأرجعت الوكالة ارتفاع المؤشر إلى تحسن التوقعات بشأن التوظيف في قطاع التجزئة في بريطانيا.

وحافظ الاقتصاد البريطاني على قوته خلال أغسطس الماضي، بفضل قطاع الخدمات، رغم أن النمو في قطاع التصنيع تباطأ بشكل غير متوقع ليصل إلى أقل مستوى له منذ عامين بسبب تراجع طلبات التصدير.

وذكر البنك المركزي الانجليزي أمس الخميس أن الاقتصاد كان أقوى بعض الشيء عما كان متوقعا، وأكد مجددا خططه لزيادات محددة وتدريجية في الاسعار خلال السنوات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن نوفمبر هو الموعد النهائي الجديد أمام بريطانيا لابرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقد بلغ القلق ذروته بشأن سيناريو عدم التوصل لاتفاق في أغسطس.