روسيا تندد بالمقاتلين في إدلب قبيل اجتياح المحافظة السورية

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ندد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة بالمسلحين في آخر معقل لهم في سورية بمحافظة إدلب الواقعة بالجزء الشمالي الغربي من البلاد، في وقت تستعد فيه القوات الحكومية لاجتياحها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية إن روسيا تستعد لتدمير مختبرات المسلحين الخاصة بإنتاج أسلحة كيماوية.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين مع التركيز على الوضع السوري إن مثل هؤلاء المتمردين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وأضاف لافروف أن روسيا –الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية - تعد ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن واشنطن "ليس لديها أي معلومات استخباراتية تظهر امتلاك المعارضة لأي قدرات كيميائية".