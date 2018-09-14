القوات العراقية تكمل انتشار تشكيلاتها في البصرة لتوفير الحماية للمؤسسات

أعلنت فرقة الرد السريع بالجيش العراقي ، اليوم الجمعة ، إكمال انتشار كافة تشكيلاتها في محافظة البصرة لتوفير الحماية للمؤسسات الحكومية والمراكز المهمة فيها ، مؤكدة أنها لن تسمح لأي متظاهر بالاقتراب من هذه المراكز.

وقالت الفرقة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز: " أكملنا انتشار كافة تشكيلات الفرقة في محافظة البصرة وتوفير الحماية لكافة المراكز المهمة والحيوية للمحافظة وحسب الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة".

من جهته ، قال رئيس أركان الفرقة اللواء عباس الجبوري " إن الرد السريع سوف يتعامل مع المواطنين بكل مهنية وضمان حقوق الانسان ، ولن يسمح لأي متظاهر بالإقتراب من المراكز الحكومية أو الممتلكات العامة بالمحافظة".