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القوات العراقية تكمل انتشار تشكيلاتها في البصرة لتوفير الحماية للمؤسسات

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 9:01 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 9:01 م

أعلنت فرقة الرد السريع بالجيش العراقي ، اليوم الجمعة ، إكمال انتشار كافة تشكيلاتها في محافظة البصرة لتوفير الحماية للمؤسسات الحكومية والمراكز المهمة فيها ، مؤكدة أنها لن تسمح لأي متظاهر بالاقتراب من هذه المراكز.

وقالت الفرقة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز: " أكملنا انتشار كافة تشكيلات الفرقة في محافظة البصرة وتوفير الحماية لكافة المراكز المهمة والحيوية للمحافظة وحسب الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة".

من جهته ، قال رئيس أركان الفرقة اللواء عباس الجبوري " إن الرد السريع سوف يتعامل مع المواطنين بكل مهنية وضمان حقوق الانسان ، ولن يسمح لأي متظاهر بالإقتراب من المراكز الحكومية أو الممتلكات العامة بالمحافظة".


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