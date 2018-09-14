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طبيب الأهلي يوضح إصابة وليد سليمان أمام حوريا

الشروق
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 9:01 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 9:01 م

أوضح خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة وليد سليمان، لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة اليوم أمام حوريا كوناكري الغيني، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود، إن وليد سليمان غادر أرضية ملعب مباراة اليوم بسبب تأثره بآلام الكدمة في الفخذ، وفقًا للتشخيص المبدئي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتمكن من استكمال المباراة، بسبب تأثره بالإصابة.

ودفع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأيمن أشرف على حساب وليد سليمان في الشوط الثاني.

وتعادل الأهلي سلبيًا، مساء اليوم، أمام حوريا الغيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد «28 سبتمبر»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وتقام مباراة العودة يوم 22 من الشهر الجاري، على ملعب استاد السلام بعد موافقة الجهات الأمنية. (طالع التفاصيل)


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