بالصور - منتخب الطائرة يتلقى الخسارة الثالثة في المونديال

تلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني محمد مصيلحي الخسارة الثالثة له من منافسات كأس العالم بنسختها الـ19 والمقامة حاليا في بلغاريا وإيطاليا وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وتعرض منتخب مصر للهزيمة مساء اليوم الجمعة أمام منتخب فرنسا في الجولة الثالثة من الدور الأول بنتيجة ثلاثة أشواط للاشئ، جاءت نتائجها 25-22، 25-23، 25-16.

وواصلت مصر تزيل ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط بثلاثة هزائم على التوالي.

ويلعب المنتخب مباراته المقبلة في الجولة الرابعة أمام منتخب الصين مساء يوم الأحد المقبل ثم يختتم الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 17 سبتمبر.

وكان المنتخب قد خسر في الجولة الأولى و الثانية أمام البرازيل وكندا على الترتيب، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وتقع مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البرازيل، كندا، فرنسا، الصين، هولندا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة بقيادة المدير الفني محمد مصيلحي 14 لاعبا وهم عبد الله عبد السلام - حسام يوسف - أحمد صلاح - هشام عويس - عبد الحليم عبو - محمد عادل - عبد الرحمن سعودي - رشاد شبل - أحمد سعيد - أحمد عبد العال - مصطفي دبشة - عمر نجيب (تايسون) - شريف احمد - احمد عبد العال (درنكة). طالع التفاصيل