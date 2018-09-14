بعثة ناشئين اليد تصل المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000، بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، إلى المغرب، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إنطلاقها غدًا السبت، في مدينة مراكش المغربية، عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب مساء اليوم الجمعة.

وتضم بعثة المنتخب كلا من، "يوسف علاء - محمد عادل - عبد الرحمن حميد - محمد سمير - أحمد فايز - يوسف أحمد - مهاب سعيد - عمر عطية - سيف هاني - حسن قداح - عادل شاكر - أحمد هشام - أحمد ياسر - يوسف طارق - مهاب سليمان - عبد الفتاح علي - ياسر سيف.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مجدي أبو المجد مدير فني ومعه حسين زكي مدرب وحمادة الروبي مدرب حراس ومحمد عبد المنعم مدير إداري ومحمد سليمان اخصائي ومحمد سليمان محلل.

ويرأس البعثة نبيل خشبة عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية.