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الجيش اللبناني يحيل إرهابيا للقضاء العسكري لمشاركته في الإعداد لعمليات إرهابية

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 10:53 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 10:53 م

أحالت مخابرات الجيش اللبناني أحد الإرهابيين إلى القضاء العسكري المختص ، وذلك لقيامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في بيروت ، وقيامه بصناعة متفجرات والمشاركة في التخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الجيش اللبناني.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني ـ في بيان مساء اليوم ـ أن المتهم عبد الرزاق منير الخولي قام بالتعاون مع قيادات بتنظيم إرهابي في صناعة عبوات ناسفة والتخطيط لاستهداف وحدات الجيش اللبناني خلال عام 2013 ، والعمل على تنفيذ عملية انتحارية تستهدف أحد الحواجز العسكرية عام 2014 ، فضلا عن مشاركته في الاشتباكات النارية المسلحة التي كانت تقع داخل مخيم عين الحلوة.


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