بينما يشهد حزب الوفد أزمات داخلية بدأت ولم تنته بفصل النائب محمد فؤاد من جميع تشكيلات الحزب، واستقالة عضو الهيئة العليا للوفد أحمد السجيني، فتح الحزب الباب على مصراعيه في الفترة الأخيرة لضم أعضاء جدد لاسيما في المجال الفني والرياضي آخرهم نجما المنتخب الوطني السابقين هشام يكن وعمرو زكى.

وخلال الفترة الأخيرة منذ تولى بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، في 30 مارس الماضي، توالى انضمام عدد من الفنانين والرياضيين للحزب.

وكشف مصدر بالحزب لـ"الشروق" عن استقبال الحزب غدا (السبت) للفنانة رجاء الجداوي، والتي من المنتظر أن توقع استمارة عضوية للجنة الفنية.

وكان قد سبق ذلك توقيع الفنان علاء مرسي استمارة الانضمام إلى حزب الوفد في حضور المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد، الذي قرر ضمه للجنة الفنون والثقافة للوفد.

وأعرب مرسي عن سعادته بالانضام لحزب الوفد العريق، مشيرا إلى أن "حزب الوفد هو قلعة الديمقراطية، و الحريات، والرأي والرأى الاخر".

كما وقع الفنان محمد عبد الحافظ، على استمارة العضوية للحزب، مشيرا إلى أن "الحزب له تاريخ عريق وتشرفت بالانضمام إليه.

وفي تعقيبها، قالت شيرين ربيع، نائب رئيس اللجنة الإعلامية لـ"الشروق"، إن الحزب يجب أن يضم كل فئات المجتمع بما فيه من فنانين ورياضيين، مضيفة:" كل من يمارس سياسة من حقه الانضمام للحزب، طالما ليس له تاريخ سياسي سيء سواء بانتمائه للإخوان أو كان ممن ساهموا في إفساد البلاد"

وذكرت ربيع أنه من المهم انتقاء الوجوه الفنية والرياضية ذات الشعبية، مشيرة إلى أن "ممارسة الحياة السياسية من خلال الحزب أمر طبيعي".

وعن الخلافات التي أدت لعدد من الاستقالات الوفدية، قالت: "يوجد خلاف مؤقت ولكن بالنهاية الجميع يعود لبيت الأمة"، مؤكدة أن المستشار بهاء أبوشقة هو أول من سعى للم شمل الوفديين منذ رئاسته.