الشناوي: نادم على أول موسم مع الزمالك

قال أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز الحالي أنه ندم على أول موسم له مع فريقه السابق الزمالك، حيث انتقل إليه بنظام الإعارة قادمًا من المصري البورسعيدي.

وأرجع الشناوي ندمه على جلوسه في موسم 2012-2013 معظم المباريات على دكة البدلاء.

وأضاف الشناوي في تصريحات لقناة ناديه: "كنت غير موفق مع الزمالك في أول موسم لي مع الفريق، لقد ندمت على اللعب في هذا الموسم بنظام الإعارة، ولكن رغبتي في اللعب بالقميص الأبيض، دفعتني للموافقة على الرحيل إلى الزمالك، رغم أنني بعد ذلك ظللت معظم الوقت على دكة البدلاء".

وأكمل: "كان من الصعب الانضمام للنادي الأهلي قبل الانتقال للقلعة الزمالك، خاصًة عقب أزمة بورسعيد عام 2012، ولم يتواصل أحد مسؤولي النادي الأهلي معي".

وأتم: "من الممكن العودة لنادي الزمالك مرة أخري، نحن في عصر احتراف ولكن أرغب في التركيز في الفترة الحالية بتحقيق بطولة مع بيراميدز".

وتوجه الشناوي برسالة لجمهور الزمالك، مؤكدا أنه سيظل له مكانة خاصة في قلبه.

يذكر أن الشناوي انتقل إلى براميدز خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا مع الزمالك، بعد أن حقق عدة ألقاب أبرزها لقب الدوري الممتاز موسم 2014-2015.