مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

بدأت مواجهات اليوم الجمعة بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل،استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (المقاومة خيارنا) وهي الجمعة رقم 25 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن 174 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة فيما أصيب ما يزيد عن 19600 آخرين بجروح وحالات اختناق.