مقتل 13 إثر سقوط حافلة صغيرة في واد في كشمير الهندية

لقي 13 راكبا على الأقل حتفهم وأصيب 17 آخرون اليوم الجمعة عندما سقطت حافلة صغيرة في واد في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وقال راجيندر جوبتا، رئيس شرطة مقاطعة كيشتوار إن الحادث وقع على طريق جبلي في كيشتوار عندما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة وسقط في الواد من ارتفاع 90 مترا.

وكانت الحافلة الصغيرة تقل 30 راكبا، في طريقها إلى بلدة كيشتوار. وأشار جوبتا إلى أن ثمانية على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وهذه هي ثاني حافلة تسقط في واد بالهند منذ الاسبوع الماضي، حيث لقي 55 شخصا على الأقل حتفهم في حادث مماثل في منطقة جبلية في ولاية تيلانجانا في جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

ويوجد في الهند أعلى عدد وفيات جراء الحوادث المرورية في العالم، حيث يلقى في المتوسط نحو 135 ألف شخص حتفهم سنويا في شوارع البلاد.

ومن الأسباب الشائعة لوقوع الحوادث الطرق السيئة والمركبات غير الصالحة للاستخدام أو المكتظة والقيادة المتهورة.

والطرق الجبلية الهندية عرضة بالتحديد للحوادث خلال موسم الرياح الموسمية الذي يستمر من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر.