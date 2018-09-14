مدرب الوحدة يشدد على صعوبة الدوري الإماراتي

أكد الروماني لورينت ريجكامب مدرب فريق الوحدة أن بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم مازالت في بدايتها، والحديث عن بطل للموسم مازال أمرا بعيدا تماما عن الواقع.

قال ريجيكامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب مباراة فريقه ضد دبا الفجيرة والتي انتهت بفوز الوحدة 4/ 1 "لن أستبق الزمن للحديث عن الفرق المرشحة للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي، ليس هذا فحسب بل أرفض في نفس الوقت القول بأن هناك فرقا ضعيفة وأخرى قوية في هذا الدوري الملتهب حتى الآن".

وأضاف ريجكامب "كل الفرق مرشحة للفوز وتجميع النقاط يمهد الطريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي، ولكنني سعيد في نهاية المباراة بما قدمناه من مستوى ونتيجة جعلتنا نستمر في المقدمة".

من جانبه، قال البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة "لم نستفد من أفضل سيناريو أمام الوحدة وخسرنا أمام أحد المرشحين للفوز باللقب وما حدث لنا نتيجة أخطاء كانت واضحة في صفوف فريقي ومنحت الوحدة أريحية كبيرة للعودة إلى المباراة وهز الشباك أربع مرات خلال الشوطين".

وختم المدرب حديثه قائلا "علينا ألا نشعر بالقلق من الهبوط مبكرا لأننا في بداية الموسم، وعانينا ضد الوحدة من غياب عناصر مؤثرة بسبب الاصابة".

وارتفع رصيد الوحدة إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع الشارقة، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف، فيما ظل رصيد دبا الفجيرة خاليا من النقاط ليبقى في مؤخرة الترتيب.