منتخب السلة يواجه تشاد بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين

يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره بالمرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المقامة بمدينة "رادس" التونسية والمؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2019 بالصين، عندما يواجه تشاد اليوم، الجمعة، في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويبدأ المنتخب الوطني منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث تضم مجموعته 6 منتخبات وهم: تونس، تشاد، الكاميرون، أنجولا، المغرب، حيث من المنتظر أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني.

ونجح المنتخب في حجز مقعده بالتصفيات النهائية بعدما جاء ثالثًا في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف الوصيف أنجولا الذي حل ثانيًا برصيد 10 نقاط، و المتصدر تونس برصيد 12 نقطة، ومن المقرر أن يواجه الفراعنة المنتخب التونسي "صاحب الأرض" غدا، السبت، ثم يلتقي مع منتخب الكاميرون يوم 16 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب فاز على نظيره المغربي، في ختام الجولة الثانية بنتيجة 59 - 53، وذلك بعد أن خسر أمام الكونغو وأنجولا، ليتأهل وصيفًا عن المجموعة إلى جانب المغرب بنفس الرصيد.

وضم عمرو أبو الخير، المدير الفني 12 لاعبًا لخوض التصفيات وهم: "رامي جنيدي، هيثم كمال ، عمر طارق ، عاصم مرعي ، رامي إبراهيم ، يوسف شوشة ، محمد طه ، أحمد خلف ، عمر عابدين ، إبراهيم خالد ، أيمن شوكت ،باسم الليثي"، وتم استبعاد إبراهيم الجمال وعمرو الجندي للإصابة، في الوقت الذي لم يستدعي أبوالخير، جميع لاعبي دوري الجامعات الأمريكي والمحترفين باستثناء عاصم مرعي.