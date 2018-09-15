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بالفيديو.. مواجهة نارية يحتضنها «ويمبلي» بين توتنهام وليفربول

الشروق
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 11:47 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 11:50 م

يستضيف ملعب "ويمبلي" في تمام الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين توتنهام وضيفه ليفربول.

 

ويسعى توتنهام لاستعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام واتفورد بهدفين مقابل هدف، بعدما حقق الانتصار في أول 3 جولات.

 

على الجانب الأخر، يريد ليفربول استمرار سجله الخالي من الهزائم، حيث حقق الفوز في أول 4 جولات، ما جعله يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي وواتفورد.

 

وستكون المباراة موعد لمواجهة خاصة بين محمد صلاح ندجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، والذي تصدر ترتيب هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 32 هدفا والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والذي احتل وصافة الهدافين بـ30 هدفا.


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