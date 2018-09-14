طائرة الفراعنة تصطدم بفرنسا بدور المجموعات في بطولة العالم

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني نظيره المنتخب الفرنسي في ثالث جولات الدور الأول من بطولة العالم، في نسختها الـ19 والمقامة حاليًا فى بلغاريا وإيطاليا، وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجارى.

وتقع مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البرازيل، كندا، فرنسا، الصين، هولندا.

وكان المنتخب خسر في الجولة الأولى و الثانية أمام أستراليا وكندا على الترتيب، بنتيجة ثلاث أشواط مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة الصين بعد غد الأحد، ويختتم الدور الأول بلقاء هولندا يوم 17 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة بقيادة المدير الفني محمد مصيلحي 14 لاعبا وهم عبد الله عبد السلام - حسام يوسف - أحمد صلاح - هشام عويس - عبد الحليم عبو - محمد عادل - عبد الرحمن سعودي - رشاد شبل - أحمد سعيد - أحمد عبد العال - مصطفي دبشة - عمر نجيب (تايسون) - شريف احمد - احمد عبد العال (درنكة).

ويأتي الفراعنة في المركز الرابع ، بالمجموعة الثانية، خلفًا لمنتخب فرنسا صاحب المركز الثالث برصيد4 نقاط، بينما يحل البرازيل ثانيًا برصيد 5 نقاط، ويتصدر المنتخب الكندي المجموعة برصيد 6 نقاط.