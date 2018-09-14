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رئيس الوفد: لا أسعى لإسقاط عضوية نائب العمرانية.. وأمتنع عن التصويت خلال المناقشة

رانيا ربيع
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 5:42 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 5:42 م

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد،أنه لاصحة إطلاقاً لما يثار عن إرسال الوفد خطاباً يطلب فيه فصل نائب العمرانية محمد فؤاد من البرلمان عقب قرار فصله من حزب الوفد.

واشار ابوشقة إلى أنه أرسل خطابًا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يخطره فيه بقرار فصل النائب من الحزب ،وهو إجراء إلزامى ينص عليه الدستور والقانون.

وقال في بيان له منذ قليل أن إخطار رئيس مجلس النواب بقرار الوفد لايعنى أن الحزب يسعى لفصل النائب من البرلمان، مؤكدا أن المجلس هو صاحب القرار فى هذا الشأن،ورئيس المجلس هو صاحب القرار فيما يتعلق بالإجراءات طبقاً للائحة.

وأضاف رئيس الوفد:"كل ماأثير حول اتخاذى خطوات لفصل النائب هى مجرد شائعات، بل أنه عند اتخاذ أى إجراء من شأنه مناقشةعضوية النائب فى البرلمان تصويتاً أوبأى صورة سأمتنع عن التصويت، لأننى رجل قانون يحترم الدستور،وأتفهم جيداً الإجراءات واللوائح،كما أننى عملت بالقضاء وأعلم جيداً مبدأ حياد القاضي".


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