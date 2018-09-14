الميقاتى: «فرنكس مصر» يخدم ورش الأثاث الصغيرة بدمياط وتجميع المنتجات تحت علامة تجارية واحدة DFC

وزيرة التضامن: دعم الجمعيات الأهلية المشاركة في المعرض



قال خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن معرض "فرنكس مصر" يسعي لخدمة الورش الصغيرة والمتوسطة، التى ليس لديها إمكانية دخول المعارض المقامة فى القاهرة، لافتا إلي أنه يتم جلب عشرات المشترين من 16 دولة أجنبية للمعرض من أجل الاطلاع علي منتجات دمياط في المدينة نفسها، بالإضافة إلي زيادة الصادرات الخارجة عبر ميناء دمياط وبورسعيد بدلا من التركيز على ميناء الإسكندرية فقط، وكذلك خلق سياحة فى دمياط.

أضاف الميقاتى، خلال معرض "فرنكس مصر"، الذي انطلق أمس الأول، أنه تم دعوة البنوك الوطنية وعلي رأسها "مصر والقاهرة والأهلى المصرى والمصرف المتحد"، لتقديم تسهيلات للمشترى المحلى لشراء الأثاث وتسديد الأقساط بفائدة 5%، مضيفا أنه سيتم تجميع كل منتجات الأثاث المصري تحت علامة تجارية واحدة وهى DFC من خلال دمياط للأثاث.

وشدد علي ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية، والتي لا تتعدي الصادرات المصرية لها4.3 مليار دولار، بينما واردات القارة من العالم 460 مليار دولار، لافتا إلي التحديات التي تواجه المنتجات المصرية للنفاذ إلي السوق الإفريقية وعلي رأسها عدم وجود نقل مباشر لدول غرب إفريقيا، حيث تصل تكلفة الشحن إلى ما يقارب تكلفة الإنتاج، مطالبا بتوفير خطوط ملاحية بين مصر ودول غرب ووسط افريقا مباشرة.

وتابع أن شهر ديسمبر القادم سيشهد إقامة المعرض الافريقى للتجارة برعاية البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ويضم 54 دولة فى قاعة المنارة للمؤتمرات، بهدف تفعيل التجارة بين دول القارة وعرض المنتجات الإفريقية المتنوعة .

من جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال وجودها فى معرض فرنكس، إن عددا كبيرا من المنتجين يصدرون إلى رومانيا وايطاليا وأمريكا وأفريقيا، وهو ما يظهر وجود طلب على المنتج المصري المتميز، لافتة إلي أن وجود البنوك الممولة في المعرض يتيح القروض لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة، مشيدة بالتكامل الناتج عن وجود الروابط والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات الأسر المنتجة في المعرض.

وأكدت الوزيرة، أن مدينة دمياط للأثاث سيكون بها مساحات عرض دائمة ومراكز لتطوير المنتج والتصميم وخدمات للمنتجين، مؤكدة أن الوزارة ستدعم الجمعيات الأهلية التى تقيم المعارض وتتيح لها كل الإمكانيات لدعم صغار الصناع وأصحاب الحرف اليدوية لتشجيع «أصحاب الأنامل الذهبية».

واوضحت الدكتورة منال خليل، محافظ دمياط، أن المحافظة وقعت بروتوكول مع جامعة دمياط لعمل دورات تدريبية للطلاب، خاصة من كلية الفنون التطبيقية، وستعمل على توسيع نطاقها لتدريب من يريد فى المحافظات الأخرى خارج دمياط .

وأضاف أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق، ان المعرض مقام على 10 آلاف متر، حيث يعد التجربة الأولى بدمياط، ويساعد فى عملية التسويق والترويج للمحافظة وليس لمدينة الأثاث فقط، مضيفا أنه سيكون بالمدينة معارض دائمة وأخري دولية، لافتا إلي أن هناك خطة لتدشين 3 معارض فى السنة مع "فيرنكس" .

أوضح صالح، أنه يوجد بالمعرض 120 عارضا ينقسمون إلى 30 عارضا من كبار المنتجين و90 من الصغار، وهو ما يبعث رسالة دعم لصغار المصنعين، موضحا أن المعرض ليس للمحلين فقط حيث وصل عدد المشترين إلي 60 أجنبيا متوقعا أن يرتفع إلى أكثر من 80 مشتريا.