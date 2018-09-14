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الصين تعلن رصد حالتي تفشي جديدة بمرض حمى الخنازير الأفريقية

بكين - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 8:04 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 8:04 م

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ، اليوم الجمعة ، رصد حالتي تفشي جديدة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين ومقاطعة هينان بوسط البلاد.

وقالت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم - إن 16 خنزيرا في إحدى المزارع بمنطقة منغوليا الداخلية تأكد إصابتهم بالعدوى ونفوقهم جميعا ، فيما تأكد إصابة 148 خنزيرا في مزرعة بمقاطعة هينان نفق 64 منهم.
وأضافت أن السلطات المحلية بدأت خطة استجابة طارئة لتطهير وتعقيم الخنازير المتضررة ، مؤكدة أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ، ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وكانت الصين رصدت أول حالة إصابة بالمرض شهر أغسطس الماضي في مقاطعة لياونينغ شمالي شرقي البلاد.


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