قال الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاتفاق الذي وقع اليوم بين الحكومتين المصرية والفرنسية يهدف لتمويل الحكومة الفرنسية إنشاء محطة كوم أمبو في أسوان بمبلغ 20 مليون يورو ، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع على مدار 8 أشهر تبدأ سبتمبر الحالي.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن المحطة تدخل الخدمة في شهر يونيو القادم، وستوفر 26 ميجا وات سنويًا، موضحًا أن مدينة كوم أمبو، هي الظهير المقابل لمجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تقام به أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم بقدرة 1465 ميجا وات.



وأوضح أن المشروع له أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة، من بينها تشغيل العمالة من المناطق المجاورة وإنتاج الطاقة الكهربية النظيفة من مصادر متجددة وضخها على الشبكة، ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى حدوث نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في مستوى العمل بمجالات الطاقة المتجددة، والتي بدأت بالتشريعات التي أُقرت في عام 2014 بالسماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للحكومة بأسعار محددة سلفًا.



وأشار إلى ضخ 55 مليار جنيه في مشروعات للطاقة المتجددة، في الفترة الأخيرة بتمويلات من السوق الدولي ثقة في مصر واستقرارها وأن هذه المشروعات عوائدها مضمونة.



وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد شهد الخميس، توقيع عقدًا بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة TSK لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.



