رجال أعمال أردنيين يشيدون بالمظهر الحضاري في بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بعدد من رجال الأعمال الأردنيين، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد السلام، على أثر زيارة خاطفة لهم لبورسعيد خلال مشاركتهم في أحد المعارض الدولية بدمياط.

وأشاد رجال الأعمال الأردنيين بالمظهر الحضاري والمناطق الراقية، التي تتمتع بطابع أوروبي تتميز بها بورسعيد إلى جانب حالة النظافة الملحوظة.

ودعا المحافظ رجال الأعمال، إلى زيارة بورسعيد، ونقل الصورة الحضارية، التي تم مشاهدتها للمحافظة بعد عودتهم إلى وطنهم.

كما التقى اللواء عادل الغضبان، عقب الصلاة يرافقة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، بالعديد من أبناء المحافظة، وناقش معهم الأوضاع داخل المحافظة، وما يتم من جهود في مختلف المجالات.