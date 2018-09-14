إنجز يكشف تفاصيل رهانه مع صلاح

كشف داني إنجز، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق ولاعب ساوثهامبتون الحالي عن تفاصيل رهانه مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وجناح الريدز على الأكثر تهديفًا هذا الموسم.

وأشار إنجز إلى أنه طلب من صلاح الحصول على نصف دولة مصر حال نجاحه في الفوز بالرهان.

وقال إنجز خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي :"عندما غادرت ليفربول بعث لي محمد صلاح برسالة تمني لي فيها الخير، نحن أصدقاء رائعون، وطلب أن ندخل في منافسة ووافقت على الفور".

وأضاف المهاجم الإنجليزي خلال تصريحاته قائلًا :"آخذت الأمور بضحك في البداية، لكنه كان مُصرًا وجادًا للغاية، وقال هيا نتراهن، فوافقته لكني طلبت أن أحصل على نصف مصر حال فوزي بالرهان".

يُذكر أن داني إنجز كان قد انتقل لنادي ساوثهامبتون قبل يوم واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث تمكن من المشاركة في 4 مباريات أحرز خلالهم هدفين، فيما شارك محمد صلاح مع الريدز بنفس عدد المباريات أحرز خلالهم هدفين أيضًا.